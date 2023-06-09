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Бугринский мост засыпало овощами и фруктами: там столкнулись две «Газели»

Из-за ДТП на переправе собирается пробка в направлении правого берега

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В ДТП пострадали 2 машины

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В Новосибирске на Бугринском мосту в пятницу, 9 июня, столкнулись две «Газели». В результате ДТП автомобили получили весомые повреждения, а дорогу засыпало овощами и фруктами.

Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП на мосту

ДТП на мосту

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— Гаишники едут, борт разворотило, всё на дороге, непонятно. Второй участник — тоже «Газель» — впереди стоит — они вместе тут. С одной стороны у одного, с другой — у другого. Ощущение, что зацепились бортами, печалька, — прокомментировал автомобилист происходящее на видео.

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ДТП произошло утром 9 июня

Видео: группа «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте

Очевидцы сообщают о пробке, которая собирается в сторону правого берега из-за аварии. Подтверждает эту информацию и сервис «Яндекс.Карты».

Пока не удалось выяснить, есть ли пострадавшие, — корреспондент не смог дозвониться ни до одного сотрудника отдела пропаганды городской автоинспекции.

Ранее НГС писал, как в Новосибирске перевернулся Chevrolet, наехав на бордюр. Его поднимали спасатели и неравнодушные граждане.

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