Бугринский мост засыпало овощами и фруктами: там столкнулись две «Газели»

В Новосибирске на Бугринском мосту в пятницу, 9 июня, столкнулись две «Газели». В результате ДТП автомобили получили весомые повреждения, а дорогу засыпало овощами и фруктами.
Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Гаишники едут, борт разворотило, всё на дороге, непонятно. Второй участник — тоже «Газель» — впереди стоит — они вместе тут. С одной стороны у одного, с другой — у другого. Ощущение, что зацепились бортами, печалька, — прокомментировал автомобилист происходящее на видео.
Очевидцы сообщают о пробке, которая собирается в сторону правого берега из-за аварии. Подтверждает эту информацию и сервис «Яндекс.Карты».
Пока не удалось выяснить, есть ли пострадавшие, — корреспондент не смог дозвониться ни до одного сотрудника отдела пропаганды городской автоинспекции.
Ранее НГС писал, как в Новосибирске перевернулся Chevrolet, наехав на бордюр. Его поднимали спасатели и неравнодушные граждане.