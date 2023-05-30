«Троллейбус сбил ребенка»: опубликованы кадры с места ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

Днем 30 мая жители Новосибирска сообщили, что троллейбус сбил ребенка на улице Сибиряков-Гвардейцев. Информацию опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком»,
Сообщается, что инцидент произошел недалеко от остановки «Гвардейская» на Кировском районе.
— Троллейбус сбил ребенка на зеленый свет для пешеходов около остановки «Гвардейская», — указано в сообщении.
На кадрах видно, что ребенок сидит на тротуаре вблизи пешеходного перехода. Троллейбус, который мог сбить пострадавшего, отсутствует на записи.
На сайте 2ГИС есть информация о ДТП у остановки «Гвардейская», но подробности аварии в сервисе не раскрываются.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой подтвердить и прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске автобус № 64 сбил женщину. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью.