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«Троллейбус сбил ребенка»: опубликованы кадры с места ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

Инцидент произошел у остановки «Гвардейская»

Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале

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Днем 30 мая жители Новосибирска сообщили, что троллейбус сбил ребенка на улице Сибиряков-Гвардейцев. Информацию опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком»,

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от остановки «Гвардейская» на Кировском районе.

— Троллейбус сбил ребенка на зеленый свет для пешеходов около остановки «Гвардейская», — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По предварительной информации, пострадал подросток

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

На кадрах видно, что ребенок сидит на тротуаре вблизи пешеходного перехода. Троллейбус, который мог сбить пострадавшего, отсутствует на записи.

На сайте 2ГИС есть отметка о ДТП в районе остановки «Гвардейская»

На сайте 2ГИС есть отметка о ДТП в районе остановки «Гвардейская»

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На сайте 2ГИС есть информация о ДТП у остановки «Гвардейская», но подробности аварии в сервисе не раскрываются.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой подтвердить и прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирске автобус № 64 сбил женщину. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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