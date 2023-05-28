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Первоклассника сбила иномарка во дворе на Хмельницкого в Новосибирске

Автомобиль двигался по внутридворовому проезду

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ДТП произошло у подъезда жилого дома

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Вечером 28 мая первоклассник попал в ДТП во дворе дома № 46 на Богдана Хмельницкого. Его сбил водитель «Хёндай-Солярис» 1993 года рождения, уточнили в городской ГИБДД.

— Водитель совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавший с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, характер травм устанавливается, — уточнили в пресс-службе ведомства.

27 мая мы рассказали о необычной ситуации: новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП. Машина сбила его возле подъезда, причинив тяжкий вред здоровью. НГС выяснил, с чем могли быть связаны выводы правоохранителей.

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