Первоклассника сбила иномарка во дворе на Хмельницкого в Новосибирске

Вечером 28 мая первоклассник попал в ДТП во дворе дома № 46 на Богдана Хмельницкого. Его сбил водитель «Хёндай-Солярис» 1993 года рождения, уточнили в городской ГИБДД.
— Водитель совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавший с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, характер травм устанавливается, — уточнили в пресс-службе ведомства.
27 мая мы рассказали о необычной ситуации: новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП. Машина сбила его возле подъезда, причинив тяжкий вред здоровью. НГС выяснил, с чем могли быть связаны выводы правоохранителей.