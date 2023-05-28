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Опора ЛЭП в Новосибирске упала на «Тойоту» — видео, как водитель вызволяет автомобиль кувалдой

От ударов линия электропередачи заискрила

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Столб упал на лобовое стекло

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28 мая на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске водитель белого седана Toyota Cresta снес опору ЛЭП, которая упала на лобовое стекло. Видеозапись с места ДТП опубликована а автомобильном паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Вроде все живы, сработала подушка безопасности на переднем сиденье. Было слышно резкое торможение, но при этом следов от шин не видно. Пыль стояла, — цитирует очевидца «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Запись обрывается на самом интересном месте

Видео: «АСТ-54» «ВКонтакте»

На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина (вероятно, водитель или пассажир) Toyota взялся за кувалду и начал бить по ЛЭП. На другом видео можно заметить сотрудников ГИБДД на месте аварии.

Накануне фура с огнеопасным грузом протаранила седан и сбила столб на Бердском шоссе.

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