Опора ЛЭП в Новосибирске упала на «Тойоту» — видео, как водитель вызволяет автомобиль кувалдой

28 мая на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске водитель белого седана Toyota Cresta снес опору ЛЭП, которая упала на лобовое стекло. Видеозапись с места ДТП опубликована а автомобильном паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Вроде все живы, сработала подушка безопасности на переднем сиденье. Было слышно резкое торможение, но при этом следов от шин не видно. Пыль стояла, — цитирует очевидца «АСТ-54».
На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина (вероятно, водитель или пассажир) Toyota взялся за кувалду и начал бить по ЛЭП. На другом видео можно заметить сотрудников ГИБДД на месте аварии.
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