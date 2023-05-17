«Даже в час пик интервал 6 минут»: новосибирцы теснятся в метро на Дзержинской ветке — можно ли это изменить

Новосибирцы пожаловались на переполненные поезда, обслуживающие Дзержинскую линию метрополитена. По словам читателей НГС, даже составы пускают по графику буднего дня, в вагоне регулярно приходится стоять в плотной толпе.
— Такое впечатление, что поезда метро стали ходить значительно реже, — написала читательница НГС Алена. — Даже в час пик интервал движения на Дзержинской линии —
НГС обратился в Новосибирский метрополитен с запросом, чем обусловлены интервалы движения поездов на Дзержинской линии и можно ли пускать по ней поезда чаще.
— На Дзержинской линии Новосибирского метрополитена установлены оптимальные минимально возможные интервалы движения электропоездов в утренний и вечерний час пик —
Одной из технических особенностей Дзержинской линии Новосибирского метрополитена является то, что один из тоннелей, ведущих к конечной станции «Золотая Нива» до сих пор не открыт, хотя с момента ее открытия прошло уже