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«Даже в час пик интервал 6 минут»: новосибирцы теснятся в метро на Дзержинской ветке — можно ли это изменить

Время между поездами связано с техническими особенностями линий метрополитена

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Новосибирцам стало казаться, что поезда стали ходить реже

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Новосибирцы пожаловались на переполненные поезда, обслуживающие Дзержинскую линию метрополитена. По словам читателей НГС, даже составы пускают по графику буднего дня, в вагоне регулярно приходится стоять в плотной толпе.

— Такое впечатление, что поезда метро стали ходить значительно реже, — написала читательница НГС Алена. — Даже в час пик интервал движения на Дзержинской линии — 6 минут, в другое время еще больше. На Ленинской линии при этом поезда ходят каждые 2,5 минуты.

НГС обратился в Новосибирский метрополитен с запросом, чем обусловлены интервалы движения поездов на Дзержинской линии и можно ли пускать по ней поезда чаще.

— На Дзержинской линии Новосибирского метрополитена установлены оптимальные минимально возможные интервалы движения электропоездов в утренний и вечерний час пик — 6 минут. Такие интервалы установлены с учетом технических особенностей линий метрополитена, наличия подвижного состава и существующего объема пассажирских перевозок, — ответили в метрополитене. — В настоящее время уменьшение интервалов движения не представляется возможным.

Одной из технических особенностей Дзержинской линии Новосибирского метрополитена является то, что один из тоннелей, ведущих к конечной станции «Золотая Нива» до сих пор не открыт, хотя с момента ее открытия прошло уже 11 лет.

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