После вылета в Толмачево вернулся самолет S7 рейса Новосибирск-Кемерово — в чем причина

В Толмачево после вылета вернулся самолет рейса Новосибирск-Кемерово. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел около 13 часов дня. Самолет принадлежит компании S7 (также известно как «Сибирь»).
— По технической причине самолет совершил возврат на аэродром вылета самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший по оборотному маршруту Новосибирск — Кемерово — Новосибирск, — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Прокуроры Новосибирской и Кемеровской областей проводят надзорные мероприятия. Более 130 пассажиров ожидали вылета из Новосибирска. Их отправили запасным бортом.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу S7. На момент публикации ответа не было.
Вечером 5 мая в Новосибирске задержали самолета в Сургут.