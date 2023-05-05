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В Новосибирске задержали вылет самолета в Сургут — рейс перенесли на следующий день

Об этом сообщается на сайте аэропорта Толмачево

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Отправка рейса по расписанию запланирована на 21:00 5 мая

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Вечером 5 мая в Новосибирске задерживается вылет самолета в Сургут. Информация о задержке рейса размещена на сайте онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Расчетное время вылета изменили на 04:05 6 мая.

Расчетное время вылета изменили на 04:05 6 мая.

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Отмечается, что отправка рейса UT 138 авиакомпании «ЮТэйр» по расписанию запланирована на 21:00 5 мая, но расчетное время вылета изменили на 04:05 6 мая. На сайте аэропорта указано, что посадка на борт воздушного судна прошла еще в 20:20 5 мая.

НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево и авиакомпании «ЮТэйр» с просьбой прокомментировать ситуацию.

1 мая самолет S7 не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту Толмачево. На взлетно-посадочной полосе находилась собака.

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Задержка авиарейсаСамолетЮТэйрАэропорт Толмачево
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