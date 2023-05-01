Самолет из Братска не смог с первого раза приземлиться в Толмачево

1 мая самолет S7 с сообщением Братск — Новосибирск не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту Толмачево. Пилот заметил, что на взлетно-посадочной полосе находится собака, и сообщил диспетчеру о решении зайти на второй круг, следует из сообщения Telegram-канала Aviaincident.
— Сибирь. Уход на второй круг из-за собаки. 01.05.2023 05:40 (мск) Новосибирск (Толмачево). По команде диспетчера уход ВС на второй круг из-за занятости ВПП (собака), — сообщает Aviaincident.
В аэропорту Толмачево сообщили, что экипаж воздушного суда успешно завершил рейс. НГС направил запрос в S7, на момент публикации редакция не получила ответа.
По данным сервиса flightradar24.com, самолет, указанный в сообщении Aviaincident, действительно сегодня прилетел в Толмачево из Братска.
30 апреля легкомоторный самолет Cessna 172 упал в Заельцовском районе Новосибирска.