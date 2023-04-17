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Самолет, летевший из Новосибирска во Владивосток, приземлился в Хабаровске

Борт авиакомпании S7 сел на запасной аэропорт

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Самолет вылетел из Новосибирска в 23:05

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Самолет из Новосибирска во Владивосток, который вылетел вчера в 23:05, отправили в Хабаровск. Аэропорт Хабаровска стал запасной площадкой для посадки.

На сайте онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что рейс из Новосибирска во Владивосток авиакомпании S7 вылетел в 23:05.

Как сообщили в аэропорту Хабаровска, из-за тумана во Владивостоке самолет совершил посадку в Хабаровске как на запасном аэропорту. Сейчас самолет уже приземлился во Владивостоке, говорится на сайте аэропорта.

Недавно самолет «Уральских авиалиний», летевший из Хабаровска в Екатеринбург, экстренно посадили в Сибири из-за самочувствия пассажира.

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