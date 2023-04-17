Самолет, летевший из Новосибирска во Владивосток, приземлился в Хабаровске

Самолет из Новосибирска во Владивосток, который вылетел вчера в 23:05, отправили в Хабаровск. Аэропорт Хабаровска стал запасной площадкой для посадки.
На сайте онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что рейс из Новосибирска во Владивосток авиакомпании S7 вылетел в 23:05.
Как сообщили в аэропорту Хабаровска, из-за тумана во Владивостоке самолет совершил посадку в Хабаровске как на запасном аэропорту. Сейчас самолет уже приземлился во Владивостоке, говорится на сайте аэропорта.
Недавно самолет «Уральских авиалиний», летевший из Хабаровска в Екатеринбург, экстренно посадили в Сибири из-за самочувствия пассажира.