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Два трамвайных маршрута изменят схему движения в Новосибирске — как будет ходить общественный транспорт

Изменения в движении продлятся до 17 апреля

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Корректировки связаны с ремонтом трамвайных путей

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На левом берегу Новосибирска изменят схему движения двух трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на пересечении улиц Невельского и Широкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным муниципалитета, корректировки будут действовать с 23:30 14 апреля до 05:00 17 апреля. На этот период работа трамваев в прямом и обратном направлениях будет организована по следующей схеме:

  • № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
  • № 18 — конечный остановочный пункт «Поселок Чемской», улица Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, улица Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Ранее в Новосибирске изменили схему движения автобуса № 15 и маршрутных такси № 24 и 25.

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