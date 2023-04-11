Два трамвайных маршрута изменят схему движения в Новосибирске — как будет ходить общественный транспорт

На левом берегу Новосибирска изменят схему движения двух трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на пересечении улиц Невельского и Широкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным муниципалитета, корректировки будут действовать с 23:30 14 апреля до 05:00 17 апреля. На этот период работа трамваев в прямом и обратном направлениях будет организована по следующей схеме:
- № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
- № 18 — конечный остановочный пункт «Поселок Чемской», улица Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, улица Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».
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