В Новосибирске еще четыре светофора изменили режим, теперь всем машинам горит красный — карта

В Новосибирске еще на трех перекрестках модернизировали светофоры. Теперь они работают в фазе полного пропуска, то есть для пешеходов во всех направлениях горит зеленый свет.
Как сообщил читатель НГС, изменили режим работы светофоров на перекрестках улиц Каменская и Орджоникидзе, Мичурина и Орджоникидзе, Каменская и Депутатская, Семьи Шамшиных и Крылова.
— Зеленый свет для пешеходов загорается одновременно во всех направлениях. При этом, если пешеходу нужно перейти обе проезжие части, то времени работы светофора не хватает, поэтому некоторые переходят перекресток по диагонали, — отметил читатель.
Также читатель отметил, что из-за обновленной работы светофора на перекрестках увеличились пробки.
Как ранее писал НГС, новые правила ввели для безопасности.
— В связи с поступившим предостережением из отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску о необходимости установки информационных секций на светофорах (черно-белая линза), предупреждающих о пересечении пешеходных и транспортных потоков, было принято временное решение об организации на ряде светофорных объектов выделенной пешеходной фазы для пешеходов, — объяснили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Светофоры настроили под новые фазы, когда всем автомобилям горит красный, на перекрестках улиц Ленина и Советской, Ленина и Урицкого. В 2022 году власти Новосибирска начали переводить многие светофоры в подобный режим работы.