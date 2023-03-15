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В Новосибирске еще один светофор перевели в особый режим, когда всем машинам горит красный

Выделенная пешеходная фаза позволят пешеходам одновременно переходить дорогу по всем направлениям

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Люди переходят по 2 направлениям

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Власти Новосибирска объяснили, зачем продолжают модернизировать работу светофоров в городе — на многих перекрестках организована выделенная пешеходная фаза. Такая фаза позволят пешеходам одновременно переходить дорогу по всем направлениям, при этом всем автомобилям горит красный.

Последний такой модернизированный светофор заработал на перекрестке улиц Ленина и Советской.

— В связи с поступившим предостережением из отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску о необходимости установки информационных секций на светофорах (черно-белая линза), предупреждающих о пересечении пешеходных и транспортных потоков, было принято временное решение об организации на ряде светофорных объектов выделенной пешеходной фазы для пешеходов, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Под информационными секциями подразумеваются вот такие (ниже на фото) секции с изображением человека и стрелки белого цвета, которые предупреждают водителя, что при повороте он может встретить пешехода. Ранее власти объясняли организацию выделенных пешеходных фаз соображениями безопасности — чтобы при правом или левом повороте машина не могла сбить человека.

Предупреждающие стрелки

Предупреждающие стрелки

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Заявлено, что в текущем году такая выделенная фаза планируется на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Как мы убедились, светофор тут уже работает в выделенном режиме.

Почитайте еще, что делать, если светофор неисправен, например, показывает пешеходам одновременно зеленый и красный свет.

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