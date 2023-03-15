В Новосибирске еще один светофор перевели в особый режим, когда всем машинам горит красный

— В связи с поступившим предостережением из отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску о необходимости установки информационных секций на светофорах (черно-белая линза), предупреждающих о пересечении пешеходных и транспортных потоков, было принято временное решение об организации на ряде светофорных объектов выделенной пешеходной фазы для пешеходов, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.