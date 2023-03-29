Владельцы 18 необорудованных остановок и дорожники в Новосибирске получили предписание прокуратуры

Владельцы дорог в Новосибирске получили предписание прокуратуры из-за 18 необорудованных остановок. На них отсутствуют освещение, посадочные площадки, дорожные знаки или мусорки. Или же наоборот есть лишние элементы: снежная наледь или валы. О результатах рейда рассказали в городской прокуратуре.
— Владельцам дорог и дорожным организациям внесено 18 представлений, направлен иск в суд. Устранение нарушений контролируется. Работа на данном направлении будет продолжена, — заверили в надзорном органе.
В прокуратуре призвали новосибирцев сообщать о необорудованных или «заброшенных» владельцами остановок. Контактные данные для каждого района города доступны на официальном сайте ведомства.
Накануне к ответственности привлекли подрядчика за плохое содержание тротуара на Учительской в Новосибирске. Об этом рассказали в прокуратуре по результатам проверки, поводом для которой названа публикация НГС от 26 марта.