СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняУстановлен лимит содержания собак и кошек дома
Все новости
Все новости

Владельцы 18 необорудованных остановок и дорожники в Новосибирске получили предписание прокуратуры

Теперь им предстоит отвечать в суде по иску надзорного органа

98

Прокуратура намерена продолжить работу по выявлению необорудованных остановок и просит помощи у горожан

Поделиться

Владельцы дорог в Новосибирске получили предписание прокуратуры из-за 18 необорудованных остановок. На них отсутствуют освещение, посадочные площадки, дорожные знаки или мусорки. Или же наоборот есть лишние элементы: снежная наледь или валы. О результатах рейда рассказали в городской прокуратуре.

— Владельцам дорог и дорожным организациям внесено 18 представлений, направлен иск в суд. Устранение нарушений контролируется. Работа на данном направлении будет продолжена, — заверили в надзорном органе.

В прокуратуре призвали новосибирцев сообщать о необорудованных или «заброшенных» владельцами остановок. Контактные данные для каждого района города доступны на официальном сайте ведомства.

Накануне к ответственности привлекли подрядчика за плохое содержание тротуара на Учительской в Новосибирске. Об этом рассказали в прокуратуре по результатам проверки, поводом для которой названа публикация НГС от 26 марта.

По теме

ОстановкиОстановки в сугробахПрокуратураУборка снега
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter