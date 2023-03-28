Наказали подрядчика за превратившийся в болото тротуар в Новосибирске после публикации НГС

К административной ответственности привлекли подрядчика за плохое содержание тротуара на Учительской в Новосибирске. Об этом рассказали в прокуратуре по результатам проверки, поводом для которой названа публикация НГС от 26 марта. Судя по опубликованным фотографиям, тротуар тогда превратился в настоящее болото.

