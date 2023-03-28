Наказали подрядчика за превратившийся в болото тротуар в Новосибирске после публикации НГС

К административной ответственности привлекли подрядчика за плохое содержание тротуара на Учительской в Новосибирске. Об этом рассказали в прокуратуре по результатам проверки, поводом для которой названа публикация НГС от 26 марта. Судя по опубликованным фотографиям, тротуар тогда превратился в настоящее болото.
— По предварительной информации причиной явились земляные работы по прокладке электрического кабеля, которые проводились организацией-подрядчиком непосредственно перед началом зимнего периода, без получения в установленном порядке разрешения администрации района. По данному факту руководитель организации-подрядчик был привлечен к административной ответственности, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В надзорном ведомстве уточнили НГС, что административная ответственность для подрядчика выразилась в предупреждении. Проверка прокуратуры еще не окончена.
— Восстановительные работы начаты в тот же день. По результатам проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности осуществления органами местного самоуправления контрольных полномочий, — добавили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что новосибирские дорожники оказались в центре «бионордового» скандала. Аудиторы нашли нарушения при закупках «Бионорда» — власти ссылаются на атаку хакеров на завод.