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Наказали подрядчика за превратившийся в болото тротуар в Новосибирске после публикации НГС

Поводом для прокурорской проверки послужила публикация от 26 марта

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Подрядчик отделался предупреждением, но для принимавших работы чиновников дело может закончиться хуже

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К административной ответственности привлекли подрядчика за плохое содержание тротуара на Учительской в Новосибирске. Об этом рассказали в прокуратуре по результатам проверки, поводом для которой названа публикация НГС от 26 марта. Судя по опубликованным фотографиям, тротуар тогда превратился в настоящее болото.

— По предварительной информации причиной явились земляные работы по прокладке электрического кабеля, которые проводились организацией-подрядчиком непосредственно перед началом зимнего периода, без получения в установленном порядке разрешения администрации района. По данному факту руководитель организации-подрядчик был привлечен к административной ответственности, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В надзорном ведомстве уточнили НГС, что административная ответственность для подрядчика выразилась в предупреждении. Проверка прокуратуры еще не окончена.

— Восстановительные работы начаты в тот же день. По результатам проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности осуществления органами местного самоуправления контрольных полномочий, — добавили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что новосибирские дорожники оказались в центре «бионордового» скандала. Аудиторы нашли нарушения при закупках «Бионорда» — власти ссылаются на атаку хакеров на завод.

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