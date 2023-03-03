Множество ДТП по всему городу — Новосибирск встал в 8-балльные пробки

Новосибирск утром 3 марта встал в
Аварии произошли на Фрунзе, Немировича-Данченко, Петухова. Три ДТП отметили читатели на Бердском шоссе, которое стоит в пробке в сторону города.
Читатель НГС рассказал, что пробка на пересечении Петухова и Советского шоссе появилась из-за неработающего светофора.
— Светофор второй день не работает. Сейчас час стояли, чтобы проехать через перекресток. Огромное количество скорых скопилось, — рассказал житель Новосибирска.
Особенно затруднено движение на проблемных участках города: улице Большевистской, Гусинобродском шоссе, площади Труда. Сегодня утром красным помечены оба моста: Димитровский и Октябрьский.
Пользователи 2ГИС жалуются на ямы на Димитровском мосту. Ранее НГС показывал, как выглядит асфальт, который растаял вместе со снегом.