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Множество ДТП по всему городу — Новосибирск встал в 8-балльные пробки

На левом берегу пробка образовалась из-за сломанного светофора

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Несколько ДТП произошло рано утром

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Новосибирск утром 3 марта встал в 8-балльные пробки. Горожане в сервисе 2ГИС отмечают несколько ДТП, из-за которых появились заторы.

Аварии произошли на Фрунзе, Немировича-Данченко, Петухова. Три ДТП отметили читатели на Бердском шоссе, которое стоит в пробке в сторону города.

Сегодня на дорогах местами заносы, <a href="https://ngs.ru/text/spring/2023/03/01/72099791/" class="_" target="_blank">сильная гололедица</a>

Сегодня на дорогах местами заносы, сильная гололедица

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Читатель НГС рассказал, что пробка на пересечении Петухова и Советского шоссе появилась из-за неработающего светофора.

— Светофор второй день не работает. Сейчас час стояли, чтобы проехать через перекресток. Огромное количество скорых скопилось, — рассказал житель Новосибирска.

Особенно затруднено движение на проблемных участках города: улице Большевистской, Гусинобродском шоссе, площади Труда. Сегодня утром красным помечены оба моста: Димитровский и Октябрьский.

Пользователи 2ГИС жалуются на ямы на Димитровском мосту. Ранее НГС показывал, как выглядит асфальт, который растаял вместе со снегом.

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