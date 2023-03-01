Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра рассылает МЧС жителям Новосибирска на 2 и 3 марта

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе на 2–3 марта.
— Будьте внимательны и осторожны, днем 2 марта и ночью 3 марта 2023 года синоптики прогнозируют мокрый снег, днем с дождем, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до
По шкале Бофорта ветер скоростью
Спасатели рекомендуют не стоять около плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, водителям — проявлять особую внимательность на дорогах. Пешеходам советуют не стоять слишком близко к проезжей части и не переходить ее в неположенных местах.
Штормовое предупреждение МЧС рассылало и на сегодняшний день, 1 марта. Если вы стали очевидцем происшествия, вызванного непогодой, присылайте фото и видео НГС на телефон