freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 74.89
eur 79.51
Тема дняПохолодание до -11 в Новосибирске
Все новости
Все новости

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра рассылает МЧС жителям Новосибирска на 2 и 3 марта

МЧС предупредило об опасности для жизни и здоровья в эти дни

582

Порывы ветра могут быть смертельно опасны, если прогнозы синоптиков сбудутся

Поделиться

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе на 2–3 марта.

— Будьте внимательны и осторожны, днем 2 марта и ночью 3 марта 2023 года синоптики прогнозируют мокрый снег, днем с дождем, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с, похолодание, на дорогах местами заносы, сильная гололедица, — говорится в предупреждении МЧС.

По шкале Бофорта ветер скоростью 20,8–24,4 м/с считается штормовым.

Спасатели рекомендуют не стоять около плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, водителям — проявлять особую внимательность на дорогах. Пешеходам советуют не стоять слишком близко к проезжей части и не переходить ее в неположенных местах.

Штормовое предупреждение МЧС рассылало и на сегодняшний день, 1 марта. Если вы стали очевидцем происшествия, вызванного непогодой, присылайте фото и видео НГС на телефон +7 (923) 157-00-00.

По теме

ВетерПогодаШтормовое предупреждение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter