Улицу Крылова перекрыли до конца февраля — общественный транспорт изменил схему движения

В Новосибирске до конца февраля перекрыли улицу Крылова в районе жилого дома
— Движение маршрутного такси
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что с начала марта по ночам будут перекрывать движение на площади Энергетиков.
Ограничения связаны с аварийным ремонтом на теплотрассе
В Новосибирске до конца февраля перекрыли улицу Крылова в районе жилого дома
— Движение маршрутного такси
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что с начала марта по ночам будут перекрывать движение на площади Энергетиков.
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