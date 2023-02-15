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Улицу Крылова перекрыли до конца февраля — общественный транспорт изменил схему движения

Ограничения связаны с аварийным ремонтом на теплотрассе

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Ремонтные работы проводят в районе жилого дома № 47

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В Новосибирске до конца февраля перекрыли улицу Крылова в районе жилого дома № 47, из-за чего изменили схему движения маршрутного такси № 48. Как сообщили в Центральном управлении городским автоэлектротранспортом, корректировки связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.

— Движение маршрутного такси № 48 на период производства работ в прямом и обратном направлении на участке от улицы Ипподромской до Каменской будет осуществляться по следующей схеме: улица Гоголя, Семьи Шамшиных, Крылова, далее по действующей схеме, — пояснили в управлении.

Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что с начала марта по ночам будут перекрывать движение на площади Энергетиков.

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