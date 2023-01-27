Через площадь Труда за 9 минут — Минтранс предложил способ быстро пересечь проблемный участок

Министерство транспорта Новосибирской области опубликовало карточки с информацией о том, как быстро проехать площадь Труда в час пик.
Специалисты посчитали, что без машины (на городской электричке) поездка занимает 9 минут и стоит 30 рублей (тариф городской электрички).
По информации областного Минтранса, в 2022 году на работу, учебу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электричкой почти 6 миллионов раз.
В Минтрансе подсчитали время в пути на электричке до правого берега
— 6 минут с остановочной платформы Жилмассив (ул. Планировочная, Выставочная, Ватутина), 9 минут со станции Новосибирск-Западный (ул. Станционная, Широкая, Троллейная), 11 минут с остановочной платформы Западная площадка (ул.
Как площадь Труда выглядит утром, в час пик — смотрите в фоторепортаже (это впечатляет). В конце года журналисты НГС протестировали городскую электричку, на которой можно быстро добираться с одного на другой берег.