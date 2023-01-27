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Через площадь Труда за 9 минут — Минтранс предложил способ быстро пересечь проблемный участок

Поездка обойдется в 30 рублей

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Утром пробки на площади Труда достигают 8 баллов

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Министерство транспорта Новосибирской области опубликовало карточки с информацией о том, как быстро проехать площадь Труда в час пик.

Специалисты посчитали, что без машины (на городской электричке) поездка занимает 9 минут и стоит 30 рублей (тариф городской электрички).

Проезд в городской электричке стоит 30 рублей

Проезд в городской электричке стоит 30 рублей

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По информации областного Минтранса, в 2022 году на работу, учебу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электричкой почти 6 миллионов раз.

Расписание электрички рассчитано на утренний и вечерний часы пик

Расписание электрички рассчитано на утренний и вечерний часы пик

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В Минтрансе подсчитали время в пути на электричке до правого берега

— 6 минут с остановочной платформы Жилмассив (ул. Планировочная, Выставочная, Ватутина), 9 минут со станции Новосибирск-Западный (ул. Станционная, Широкая, Троллейная), 11 минут с остановочной платформы Западная площадка (ул. 2-я Станционная, Связистов, Забалуева).

Маршрут прохода до станции Новосибирск-Западный: по данным Минтранса, он занимает 5 минут

Маршрут прохода до станции Новосибирск-Западный: по данным Минтранса, он занимает 5 минут

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Как площадь Труда выглядит утром, в час пик — смотрите в фоторепортаже (это впечатляет). В конце года журналисты НГС протестировали городскую электричку, на которой можно быстро добираться с одного на другой берег.

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