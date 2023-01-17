Верховный суд против «Победы»: правила провоза багажа на лоукостере признали незаконными. Что изменится для пассажиров

С точки зрения этих правил пассажир может при посадке как использовать чемодан, который проходит по габаритам авиакомпании, так и пункт 135 сверх чемодана, например, дамскую сумочку или портфель. «Победа» же установила два альтернативных варианта.



— Один из них основан на требованиях ФАП и устанавливает норму провоза ручной клади по пункту 133 правил и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы по пункту 135 правил, а второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей. То есть по сути считается, как пункт 133 плюс пункт 135 не должны превышать такие-то размеры — хотя законодательство запрещает устанавливать ограничения авиаперевозчикам по пункту 135, — объясняет претензии Ространснадзора юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.

