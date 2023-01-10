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На станции «Спортивная» установили входные двери — каждая весит почти 30 килограммов

Всего строители разместили 15 дверей

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Вес одной двери — 27 килограммов

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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали 15 дверей. Они установлены во входной зоне со стороны нового ЛДС.

— Двери именно такой конструкции нужны для регуляции воздушных потоков, которые генерируются движущимися поездами и вентиляцией в метро. В противном случае сквозняк, образованный составами, постоянно раскачивал бы их, доставляя огромные сложности всем проходящим пассажирам. Двери не травматичны и безопасны, — пояснил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, его цитирует пресс-служба компании.

Подрядчик строительства «Спортивной» — компания «СпецТрансСтрой» — зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным «Контур.Фокуса», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского.

Двери сделаны из алюминия, наполнены стеклом толщиной 35 миллиметров. Вес одной двери — 27 килограммов.

Ранее мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство «Спортивной». В этом году на станции проведут пусконаладочные работы. В конце декабря на станции разместили турникеты.

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