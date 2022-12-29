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Subaru Forester столкнулся с тепловозом на Станционной в Новосибирске: видео ДТП

Водитель внедорожника начал объезжать фуру и влетел в тепловоз.

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Момент столкновения запечатлел видеорегистратор новосибирца

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Утром 29 декабря на улице Станционной в Новосибирске водитель Subaru Forester проявил невнимательность и столкнулся с тепловозом. Видео инцидента опубликовал очевидец, подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте»,

— Subaru Forester начал объезжать фуру и столкнулся с тепловозом, который двигался параллельно грузовому автомобилю, — так описал ДТП автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Водитель не придал значения тому, что другие участники дорожного движения притормозили, пропуская встречный автомобиль

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В ГИБДД сообщили, что серьезных травм участники дорожно-транспортного происшествия не получили.

— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом. За медицинской помощью из его участников никто не обращался, — сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Сегодня из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась внушительная пробка. НГС опубликовал видео с места аварии.

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