Subaru Forester столкнулся с тепловозом на Станционной в Новосибирске: видео ДТП

Утром
— Subaru Forester начал объезжать фуру и столкнулся с тепловозом, который двигался параллельно грузовому автомобилю, — так описал ДТП автор видео.
В ГИБДД сообщили, что серьезных травм участники дорожно-транспортного происшествия не получили.
— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом. За медицинской помощью из его участников никто не обращался, — сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.
Сегодня из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась внушительная пробка. НГС опубликовал видео с места аварии.