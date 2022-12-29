Из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась внушительная пробка: видео с места аварии

— Саму аварию я не видел. Ехал со стороны Мочищенского шоссе и увидел место инцидента. Судя по всему, «Волга» выезжала с Северной, а вторая машина — с Ереванской. На пересечении этих улиц проблемный светофор, там часто происходят ДТП. Видимо, и в этот раз один из водителей выехал на красный, из-за чего и случилось столкновение. На месте работает скорая, кто-то из людей пострадал, — рассказал НГС проезжавший мимо места ДТП водитель.

