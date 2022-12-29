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Из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась внушительная пробка: видео с места аварии

По словам очевидца, в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди

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Очевидец предположил, что один из участников ДТП выехал на красный сигнал светофора

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В районе Мочищенского шоссе в Новосибирске образовалась пробка. Судя по данным сервиса 2ГИС, произошло два ДТП.

Об одной из аварий корреспонденту НГС рассказал проезжавший мимо очевидец. По его словам, «Волга» столкнулась с каким-то автомобилем на пересечении Северной и Мочищенского шоссе, марки второго автомобиля он не разглядел.

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На месте ДТП работают экипаж ГИБДД и медики

Видео: читатель НГС

— Саму аварию я не видел. Ехал со стороны Мочищенского шоссе и увидел место инцидента. Судя по всему, «Волга» выезжала с Северной, а вторая машина — с Ереванской. На пересечении этих улиц проблемный светофор, там часто происходят ДТП. Видимо, и в этот раз один из водителей выехал на красный, из-за чего и случилось столкновение. На месте работает скорая, кто-то из людей пострадал, — рассказал НГС проезжавший мимо места ДТП водитель.

Сервис 2ГИС дает данные о двух ДТП. В том числе из-за них общая дорожная ситуация в городе оценивается в 8 баллов

Сервис 2ГИС дает данные о двух ДТП. В том числе из-за них общая дорожная ситуация в городе оценивается в 8 баллов

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В ГИБДД опровергли информацию о пострадавших людях в ДТП.

— Дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Сегодня Mazda Demio врезалась в Nissan Wingroad на Большевистской и перевернулась на крышу, НГС опубликовал видео с места ДТП.

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