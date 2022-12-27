«Город надо очистить»: Анатолий Локоть поручил убрать снег к новому году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отчистить город от снега к новому году. Особое внимание должны уделить местам, где будут отмечать праздник.
— На сегодняшний день по проезжей части вижу результаты работы, по тротуарам остаются вопросы. Точно так же местами не вывезен снег, остаются кучи, с которыми надо работать. До нового года город надо очистить. Что касается праздничных территорий. На территориях, где проходят праздники, где скопление людей из-за праздничных мероприятий, не допускать никаких куч снега, — сказал мэр на совещании
Ежедневно уборку в городе проводят около 400 единиц техники. В праздничные дни с
Ранее суд обязал мэрию Новосибирска купить новую технику для уборки дорог. Властям нужно приобрести 670 машин.