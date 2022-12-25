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Цены на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области

Изменения стоимости коснутся не всех зон

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Подорожание коснется поездок на электричке в пределах 1-й или 2-й зоны

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В Новосибирской области с 1 января 2023 года увеличится цена за проезд в электричках. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального департамента по тарифам.

Так, подорожание коснется поездок на электричке в пределах 1-й или 2-й зоны.

К примеру, билет от Новосибирска-Главного до Черепаново будет стоить 124 рубля (сейчас 114), до Барабинска — 282 рубля (сейчас 260).

Однако, тариф за проезд до 3-й и 4-й зоны останется прежним. То есть стоимость билета до Матвеевки и до Сеятеля будет составлять 40 и 60 рублей соответственно.

Ранее в Новосибирске подняли стоимость проезда на маршрутных такси. Так, цена поездки на отдельном маршруте увеличилась до 50 рублей.

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