Цены на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 января 2023 года увеличится цена за проезд в электричках. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального департамента по тарифам.
Так, подорожание коснется поездок на электричке в пределах 1-й или 2-й зоны.
К примеру, билет от Новосибирска-Главного до Черепаново будет стоить 124 рубля (сейчас 114), до Барабинска — 282 рубля (сейчас 260).
Однако, тариф за проезд до 3-й и 4-й зоны останется прежним. То есть стоимость билета до Матвеевки и до Сеятеля будет составлять 40 и 60 рублей соответственно.
Ранее в Новосибирске подняли стоимость проезда на маршрутных такси. Так, цена поездки на отдельном маршруте увеличилась до 50 рублей.