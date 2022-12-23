Новосибирские маршрутки подняли цены на проезд — стоимость поездки на одной из них достигла 50 рублей

В Новосибирске подняли стоимость проезда на маршрутных такси. Как сообщает
Так, с 23 декабря в Новосибирске до 40 рублей увеличится стоимость проезда по нескольким маршрутам:
- № 8 «Автопорт "Калининский"» — «Магазин "Золотая Нива"»;
- № 24 «Микрорайон "Стрижи"» — «Цветущая Плющиха»;
- № 10 «с/х Левобережный» — «Радиостанция № 5».
С 24 декабря стоимость проезда составит 40 рублей на маршрутах:
- № 14 «Цветущая Плющиха» — «ТЭЦ-5»;
- № 29 «ул. Александра Чистякова» — «Метро "Площадь Маркса"» — «ул. Александра Чистякова»;
- № 29а «ул. Александра Чистякова» — «ул. Петухова» — «ул. Александра Чистякова»;
- № 44 «Цветущая Плющиха» — «Метро "Березовая роща"» — «Цветущая Плющиха»;
- № 44а «Цветущая Плющиха» — «Дом Ленина» — «Цветущая Плющиха»;
- № 45 «Ключ-Камышенское плато» — «ТВК "Большая Медведица"»;
- № 54 «Затулинский ж/м» — «ул. Спортивная»;
- № 63 «Ключ-Камышенское плато» — «ул. Дюканова»;
- № 19 «ПКиО "Заельцовский"» — «ПАТП-9»;
- № 18 «Биатлонный комплекс» — «Микрорайон "Чистая Слобода"».
Согласно данным ЦУАГЭТ, с 23 декабря в Новосибирске до 35 рублей увеличится стоимость поездки на маршрутных такси
Рекордный тариф установился на маршрутке
Отметим, с 23 декабря в Новосибирске проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. До 30 рублей также увеличилась стоимость поездки в метро.