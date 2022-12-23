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Тема дняС 1 января вырастут цены на проезд в электричках
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Новосибирские маршрутки подняли цены на проезд — стоимость поездки на одной из них достигла 50 рублей

Новые тарифы начнут действовать в ближайшие дни

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Новые тарифы начнут действовать 23 и 24 декабря

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В Новосибирске подняли стоимость проезда на маршрутных такси. Как сообщает пресс-служба Центра управления городским автоэлектротранспортом, цена поездки на отдельном маршруте увеличилась до 50 рублей. Разбираемся, на каких маршрутах вводятся изменения.

Так, с 23 декабря в Новосибирске до 40 рублей увеличится стоимость проезда по нескольким маршрутам:

  • № 8 «Автопорт "Калининский"» — «Магазин "Золотая Нива"»;
  • № 24 «Микрорайон "Стрижи"» — «Цветущая Плющиха»;
  • № 10 «с/х Левобережный» — «Радиостанция № 5».

С 24 декабря стоимость проезда составит 40 рублей на маршрутах:

  • № 14 «Цветущая Плющиха» — «ТЭЦ-5»;
  • № 29 «ул. Александра Чистякова» — «Метро "Площадь Маркса"» — «ул. Александра Чистякова»;
  • № 29а «ул. Александра Чистякова» — «ул. Петухова» — «ул. Александра Чистякова»;
  • № 44 «Цветущая Плющиха» — «Метро "Березовая роща"» — «Цветущая Плющиха»;
  • № 44а «Цветущая Плющиха» — «Дом Ленина» — «Цветущая Плющиха»;
  • № 45 «Ключ-Камышенское плато» — «ТВК "Большая Медведица"»;
  • № 54 «Затулинский ж/м» — «ул. Спортивная»;
  • № 63 «Ключ-Камышенское плато» — «ул. Дюканова»;
  • № 19 «ПКиО "Заельцовский"» — «ПАТП-9»;
  • № 18 «Биатлонный комплекс» — «Микрорайон "Чистая Слобода"».

Согласно данным ЦУАГЭТ, с 23 декабря в Новосибирске до 35 рублей увеличится стоимость поездки на маршрутных такси № 38 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Магазин "Золотая Нива"», № 90 «Цветущая Плющиха» — «Волейбольный центр», № 87 «пос. Клюквенный» — «Ботанический ж/м», до 30 рублей — на маршруте № 13 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «ул. Учительская».

Рекордный тариф установился на маршрутке № 65 «Метро "Заельцовская"» — «ул. Лобачевского». С 23 декабря цена поездки на ней составит 50 рублей. Проехать на маршрутке № 25 «ПКиО "Заельцовский"» — «Микрорайон "Стрижи"» с 23 декабря можно за 45 рублей.


Отметим, с 23 декабря в Новосибирске проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. До 30 рублей также увеличилась стоимость поездки в метро.

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