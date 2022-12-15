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Мэр Новосибирска заявил, что трамваи модернизируют — на них ставят больше обогревателей

По эксперименту журналиста НГС, трамвай оказался самым холодным транспортом в городе

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В трамваях, по словам мэра города, установлены недостаточно мощные обогревательные системы

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в трамваях увеличивают количество обогревательных устройств. В этом году на маршрут вышли 5 обновленных трамваев.

Как сообщил Анатолий Локоть в своем телеграм-канале, трамваи производят на базе муниципального предприятия совместно с белорусским «Белкоммунмашем».

— Учитываем замечания, которые появляются в ходе эксплуатации. Например, обогревательные устройства были недостаточно мощными для нашей зимы, поэтому увеличили их количество. Появились электронные информационные табло, — отметил мэр города.

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Видео: телеграм-канала «Анатолий Локоть»

С 2017 года совместное предприятие «БКМ-Сибирь» выпустило 42 новых вагона, их стоимость ниже моделей, предлагаемых на рынке. 29 трамваев модернизировали за бюджетные деньги города, 13 — за счет средств области. В следующем году планируют выпустить 10 новых трамваев.

— В бюджете Новосибирска заложено 110 млн рублей на производство 5 вагонов, такую же сумму выделяет областной бюджет — еще на 5 трамваев, — написал Анатолий Локоть.

Сейчас на балансе города находятся 168 трамваев, 35 из них не действуют из-за повреждений, объяснили ранее НГС в мэрии города.

В конце ноября журналист НГС проверил показатели температуры в общественном транспорте города. Оказалось, что в трамвае было примерно +0,5 градуса, самым теплым транспортом стал автобус НЕФАЗ, температура в салоне была +7,2 градуса.

После эксперимента мэрия Новосибирска ответила, что не во всех городских трамваях может стать теплее. Если транспорт старше 2020 года, то установить в нем дополнительные системы отопления невозможно, так как это может привести к возгоранию.

Недавно общественный транспорт Новосибирска занял седьмое место в рейтинге по всей стране. Мы разобрали с экспертами, почему так вышло.

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Анатолий ЛокотьМэр НовосибирскаТрамвайОбщественный транспорт
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