Мэр Новосибирска заявил, что трамваи модернизируют — на них ставят больше обогревателей

После эксперимента мэрия Новосибирска ответила, что не во всех городских трамваях может стать теплее. Если транспорт старше 2020 года, то установить в нем дополнительные системы отопления невозможно, так как это может привести к возгоранию.

Недавно общественный транспорт Новосибирска занял седьмое место в рейтинге по всей стране. Мы разобрали с экспертами, почему так вышло.