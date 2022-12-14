Суд отменил приговор мужчине, сбившему насмерть 75-летнюю женщину под Новосибирском

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Новосибирского районного суда Новосибирской области в отношении местного жителя, сбившего насмерть пожилую женщину.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сибиряк был приговорен к условному сроку по
По данным пресс-службы надзорного ведомства, новосибирца признали виновным в том, что в ноябре 2019 года сбил насмерть женщину. Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел 2 ноября в рабочем поселке Кольцово. Мужчина 64 лет на автомобиле «Лада-Веста» пытался объехать общественный транспорт и совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП сибирячку доставили в больницу с тяжелыми травмами, где спустя 4 часа она скончалась.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что апелляционным постановлением Новосибирского областного суда приговор в части назначенного наказания мужчины был оставлен без изменения.
— Проверив материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции согласился с доводами представления заместителя прокурора области о назначении чрезмерно мягкого наказания, — указано в сообщении. — Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приговор отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.
14 декабря в Томской области скорая помощь столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в машине скорой.