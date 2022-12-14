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Суд отменил приговор мужчине, сбившему насмерть 75-летнюю женщину под Новосибирском

Уголовное дело направят на новое судебное рассмотрение

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Смертельное ДТП произошло в ноябре 2019 года

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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Новосибирского районного суда Новосибирской области в отношении местного жителя, сбившего насмерть пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сибиряк был приговорен к условному сроку по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговор отменен по кассационному представлению заместителя прокурора Новосибирской области.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, новосибирца признали виновным в том, что в ноябре 2019 года сбил насмерть женщину. Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел 2 ноября в рабочем поселке Кольцово. Мужчина 64 лет на автомобиле «Лада-Веста» пытался объехать общественный транспорт и совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП сибирячку доставили в больницу с тяжелыми травмами, где спустя 4 часа она скончалась.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что апелляционным постановлением Новосибирского областного суда приговор в части назначенного наказания мужчины был оставлен без изменения.

— Проверив материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции согласился с доводами представления заместителя прокурора области о назначении чрезмерно мягкого наказания, — указано в сообщении. — Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приговор отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.


14 декабря в Томской области скорая помощь столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в машине скорой.

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