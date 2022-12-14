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В Томской области на трассе грузовик столкнулся со скорой — четыре человека погибли

Автомобили ехали навстречу друг другу

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Авария произошла на трассе

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Сегодня, 14 декабря, в Томской области скорая помощь столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в машине скорой.

Авария произошла на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. На встречной полосе столкнулись грузовик и скорая помощь. По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а скорая помощь — со стороны города Томска в город Асино.

— В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло 4 человека, — сообщили пресс-службе ГУ МВД по Томской области

Сейчас сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших

Сейчас сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших

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Как сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале, на месте аварии погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.

— Ехали на помощь пациентке и сегодня. Столкнулись с грузовиком, — сообщил Владимир Мазур.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и количество пострадавших.

Вчера в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись две фуры, водителей госпитализировали.

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