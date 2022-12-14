СЕЙЧАС -27°С
Пробки 4/10
usd 63.21
eur 66.70
Тема дняВрач забыл салфетку в теле пациентки
Все новости
Все новости

Две фуры столкнулись на Чуйском тракте — последствия попали на видео

Водителей увезли на скорой

136

Обстоятельства ДТП еще выясняют

Поделиться

Вчера, 13 декабря, в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись две фуры. В результате пострадали оба водителя, их на скорой увезли в больницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 15:55.

Мужчина 1962 года рождения за рулем грузового МАЗ ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. На 115-м километре трассы Р-256 он столкнулся с грузовой Scania.


— При неустановленных обстоятельствах совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1985 года рождения, — рассказали в ГАИ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области

Обоих водителей на скорой увезли в районную больницу.

Ранее в Барабинском районе ночью столкнулись две фуры и седан. На снимках, опубликованных ГИБДД, видно, что один грузовик съехал в кювет, а седан получил серьезные повреждения.

По теме

ГосавтоинспекцияДТПЧуйский трактАвария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter