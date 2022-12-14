Две фуры столкнулись на Чуйском тракте — последствия попали на видео

Вчера, 13 декабря, в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись две фуры. В результате пострадали оба водителя, их на скорой увезли в больницу.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария случилась в 15:55.
Мужчина 1962 года рождения за рулем грузового МАЗ ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. На
— При неустановленных обстоятельствах совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1985 года рождения, — рассказали в ГАИ.
Обоих водителей на скорой увезли в районную больницу.
Ранее в Барабинском районе ночью столкнулись две фуры и седан. На снимках, опубликованных ГИБДД, видно, что один грузовик съехал в кювет, а седан получил серьезные повреждения.