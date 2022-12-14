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Самолет из Новосибирска в Узбекистан задержали на день — рейс ожидают 163 пассажира

Транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании S7

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Прокуратура потребовала от авиакомпании разместить пассажиров в гостинице и обеспечить людей питанием

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14 декабря самолет из Новосибирска в Узбекистан, в город Наманган, задержали на день, рейс ожидают 163 пассажира, в их числе 5 детей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании S7.

Рейс из аэропорта Толмачево в Наманган по расписанию должен был улететь 13 декабря в 22:40, но авиакомпания перенесла вылет предварительно на 14 декабря 22:40. Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела личный прием граждан в аэропорту Толмачево, в ходе чего прокурор установил нарушение прав пассажиров.

— Транспортным прокурором руководителю авиакомпании «Сибирь» незамедлительно внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о предоставлении пассажирам питания и их размещении в гостинице, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На онлайн-табло указано, что регистрация на рейс завершена

На онлайн-табло указано, что регистрация на рейс завершена

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НГС написал запрос в авиакомпанию, чтобы выяснить, с чем связана задержка рейса.

В ноябре десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. Представители S7 сообщили, что у них произошел сбой и места в самолете закончились. После случившегося транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

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