У авиакомпании S7 Airlines произошел сбой в работе — пассажирам не досталось мест в самолете

17 ноября десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. У пассажиров были билеты на руках, но представители S7 заявили, что произошел сбой и места в самолете закончились.
— Должны были вылететь в Самарканд, но больше 10 человек не посадили на борт, — сообщил пассажир, не попавший на рейс.
В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines сообщили NGS.RU из-за чего пассажирам не досталось мест в самолете.
— Произошел сбой в работе. Авиакомпания приносит извинения за накладку, пассажирам предложили компенсацию, переоформили на другие рейсы, предоставили гостиницу на время ожидания, по желанию оформили вынужденный возврат авиабилетов, — пояснили в пресс-службе компании.
Ранее в аналогичной ситуации оказались пассажиры, которые планировали вылететь в Симферополь.