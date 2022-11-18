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Тема дняПассажирам не досталось мест в самолете
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У авиакомпании S7 Airlines произошел сбой в работе — пассажирам не досталось мест в самолете

Пассажирам предложили компенсации и переоформили билеты на другие рейсы

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На время ожидания другого рейса пассажирам предоставили гостиницу

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17 ноября десятки пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд. У пассажиров были билеты на руках, но представители S7 заявили, что произошел сбой и места в самолете закончились.

— Должны были вылететь в Самарканд, но больше 10 человек не посадили на борт, — сообщил пассажир, не попавший на рейс.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines сообщили NGS.RU из-за чего пассажирам не досталось мест в самолете.

— Произошел сбой в работе. Авиакомпания приносит извинения за накладку, пассажирам предложили компенсацию, переоформили на другие рейсы, предоставили гостиницу на время ожидания, по желанию оформили вынужденный возврат авиабилетов, — пояснили в пресс-службе компании.

Ранее в аналогичной ситуации оказались пассажиры, которые планировали вылететь в Симферополь.

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