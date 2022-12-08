Директору S7 внесли представление из-за пассажиров рейса Новосибирск — Самарканд — им не хватило мест

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении после того, как десять пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд, так как им не хватило мест. Как рассказали в прокуратуре, они завершили проверку по факту отказа в авиаперевозке.
— Новосибирской транспортной прокуратурой проверено исполнение законодательства о защите прав пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь». Установлено, что 17 ноября в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина 10 пассажирам рейса, выполняемого по маршруту Новосибирск — Самарканд, отказано в реализации воздушной перевозки ввиду отсутствия свободных мест на борту самолета, — напомнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Генеральному директору авиакомпании S7 внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению). Как добавили в пресс-службе, рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.
Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержался почти на сутки. Он должен был вылететь ночью 2 декабря.