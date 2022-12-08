Директору S7 внесли представление из-за пассажиров рейса Новосибирск — Самарканд — им не хватило мест

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении после того, как десять пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Самарканд, так как им не хватило мест. Как рассказали в прокуратуре, они завершили проверку по факту отказа в авиаперевозке.