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Судьба Крыма — в Русском Колодце. Как трасса между Таганрогом и Мариуполем ожила после взрыва на мосту

Репортаж из очереди, где стоят десятки дальнобойщиков

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Пробки на участке возникают уже не первый день

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После взрыва на Крымском мосту российским дальнобойщикам пришлось искать альтернативный маршрут на полуостров — на паромную переправу пускают немногих. Новый путь проложили через Таганрог, где восемь лет пустовала трасса до границы с Украиной. Корреспондент 161.RU Григорий Ермаков поговорил с водителями фур, десятки которых собираются на парковках и обочинах Ростовской области.

Место, где истончается граница

Региональный координатор ассоциации перевозчиков признаётся мне: мало что известно о том, как обстоят дела с трассой из Таганрога до Джанкоя. Это было не самое популярное направление до недавних пор. Люди ездили, но, что именно происходило на перевалочном пункте в Русском Колодце, неизвестно.

— Был парень, тоже связывался с нами по поводу пути через Мариуполь. Спрашивал, как там дела. Мы особо информацией не обладали, ну он и пообещал нам сфоткать, рассказать, чего там, — вспоминает координатор в телефонном разговоре.

Тот созвон был две недели назад. С тех пор парень так и не вышел на связь.

О жутких пробках на маршруте Таганрог — Джанкой рассказывает мне и местный волонтер. Пишет, что буквально позавчера в хуторе Русский Колодец развернули небольшой лагерь для водителей. Там полевая кухня и палатки для обогрева.

Автомобильные номера в Таганроге пестрят флагами ДНР, ЛНР и Украины, над крышами ларьков колышутся знамена России и ВДВ. Мужчины в форме в городе не редкость. Один такой неудачно вылетает на велосипеде из переулка и задевает проезжающую легковушку. На боку машины появляется царапина, водитель тормозит, а велосипедист в осеннем пиксель-камуфляже катит дальше, попыхивая папиросой. После такого разговор с таксистом завязывается сам собой.

— Восемь лет Таганрог оставался тупиковым городом, трасса в Мариуполь не работала, никакого хода. Теперь много приезжих оттуда, — кивает таксист вперед, на путь трассы в Мариуполь. — Не бедные, чаевые щедрые дают. По ресторанам катаются.

Водитель никому не завидует и сам не жалуется. Говорит, в феврале всё сложилось так, как надо, иначе быть не могло. «Головы бы резали нам в Таганроге», — считает он. Проезжаем мимо указателя: «Ростов-на-Дону — 78 километров, Мариуполь — 100». Спустя десяток минут уже видим хвост очереди из грузовиков.

Местами — дорога

На окраине хутора высаживаемся под гул лопастей — над нами пролетает Ми-8. Обочина запаркована фурами — очередь тянется до пригорка, переваливает через него и пропадает за горизонтом.

В Русском Колодце собрались машины со всей страны — на номерах коды Москвы и области, Краснодарского края, Волгоградской области... Все они жмутся к краю еще не вспаханного поля. Слева — двухполосная трасса, по которой проносятся машины в сторону исчезнувшей границы, да и в обратную сторону движение тяжеловозов плотное. Справа — зелень полей, присыпанная свежим мусором. Белеют комки влажных салфеток, пластиковые контейнеры с грязной фольгой, бычки сигарет, объеденные дольки арбуза. Вдали, ближе к утопающим в рыжей листве крышам, тужится старый трактор, волоча плуг.

Пастораль хутора не радует дальнобойщиков.

— Как я себя чувствую? — говорит водитель Сергей, силясь перекричать гул проезжающих мимо машин. — Вы бы в шесть утра сюда приехали, послушали, как мы себя чувствуем. Стоим в ряд, на самом краю, один водитель [на пути по трассе] заснет, в нас влетит — и всё, кирдык. Горячая линия по колонне не работает, толку нет. Палатки? Какие палатки? Вы их видели вообще?

Так выглядит примерно 1/3 очереди на конвой

Так выглядит примерно 1/3 очереди на конвой

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Водитель соседней фуры пожимает плечами: да, стоим, ждем формирования колонны. Больше его беспокоит не потенциальная авария, а ветер — когда мимо проносятся машины, фуру качает так, что заснуть невозможно. У него к удобствам нареканий нет. Я внимательно слушаю, пока наш фотограф подталкивает меня в спину, ближе к фуре — в паре метров позади нас без конца проносятся грузовики.

Для большинства водителей эта поездка по альтернативному маршруту в Крым первая или вторая. Ричард планировал выехать из Керчи по Крымскому мосту несколько недель назад, но не удалось. В ночь перед выездом произошел взрыв, поэтому пришлось делать крюк Керчь — Джанкой — Мариуполь — Таганрог. Теперь едет обратно, организации колонны ждет с прошлого вечера.

— Как там вообще дорога, через Запорожье? — спрашиваю у дальнобойщика.

— Ну местами есть.

— Что местами есть?

— Дорога.

«Мы лучше сами»

Лагерь для помощи дальнобойщикам выглядит так: бездействующая полевая кухня, четыре синие палатки, генератор, греющий одну из них, «Газель» со спасателями, которые сторожат генератор, и кофе-автомат. Очередей нет. Изредка водители подходят к палатке, где составляют списки на следующий конвой.

Неподалеку от организованной парковки

Неподалеку от организованной парковки

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Как нам рассказал источник, знакомый с организацией процесса, конвои выезжают лишь раз в сутки — в сопровождении машин ДПС. Только так грузовики можно провести мимо блокпостов без лишних задержек. Максимум в одну колонну набирают 50 машин. Но бывает по-разному — вчера их было меньше. Лагерь расширять пока не планируют.

Бредем по парковке за лагерем, где поместилось около 30 машин, чьи водители не решились оставаться на обочине. Это цистерновозы, возможно, с топливом. Может, их берегут в сторонке, кабы чего не случилось. Парковка — просто присыпанная крупным гравием земля. Всё бы ничего, только въезжать приходится по размытой грунтовке. Водители говорят, минувшей ночью в грязи застряла пара фур.

— Ребят, что там у палаток говорят? — обращается к нам из фуры улыбчивый водитель Александр. Коротко рассказываем. Улыбка сходит с лица, когда он узнаёт, что конвой ходит раз в день.

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30 октября Минтранс отчитывался о формировании двух колонн из 181 грузовика. В ведомстве заявляют, что кроме парковки у Русского Колодца действует вторая — в районе Самбека. Возможно, под «двумя колоннами» подразумевается по одной колонне с каждой перевалочной парковки.

— Мы уже ездили так раз, сами, из Джанкоя сюда. Блокпосты с солдатами везде, тормозят и досматривают, довольно быстро. Хотели вот с колонной в этот раз съездить, думали быстрее. Но если она раз в сутки выходит, мы лучше сами попробуем. А так — сутки стоять, зачем? Время — деньги.

Александр, как и пара других опрошенных нами дальнобойщиков, не сильно нуждаются в палатке с обогревом — у них он и в кабине есть. Кухня тоже не нужна, у многих свои горелки, котелки. Главное удобство, которого не хватает, — скорость передвижения по трассе. Пока этого нет.

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Когда выезжаем из Русского Колодца, над хутором снова пролетает военный вертолет. Теперь он не один. Спустя десяток минут трогается и колонна, за ней — автомобиль ДПС и понтонно-мостовая машина.

На парковке и обочине остаются примерно 20 машин.

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