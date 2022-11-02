Судьба Крыма — в Русском Колодце. Как трасса между Таганрогом и Мариуполем ожила после взрыва на мосту

Тот созвон был две недели назад. С тех пор парень так и не вышел на связь.



О жутких пробках на маршруте Таганрог — Джанкой рассказывает мне и местный волонтер. Пишет, что буквально позавчера в хуторе Русский Колодец развернули небольшой лагерь для водителей. Там полевая кухня и палатки для обогрева.



Автомобильные номера в Таганроге пестрят флагами ДНР, ЛНР и Украины, над крышами ларьков колышутся знамена России и ВДВ. Мужчины в форме в городе не редкость. Один такой неудачно вылетает на велосипеде из переулка и задевает проезжающую легковушку. На боку машины появляется царапина, водитель тормозит, а велосипедист в осеннем пиксель-камуфляже катит дальше, попыхивая папиросой. После такого разговор с таксистом завязывается сам собой.

