Улицы окрасились в «красный цвет»: 8-бальные пробки сковали Новосибирск
На улицах города произошло сразу несколько ДТП
Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 17 октября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро Заельцовская до Речного вокзала. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на нескольких улицах. Так, на улице Сибиряков-Гвардейцев затор растянулся от станции метро Площадь Маркса и до улицы Петухова.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка растянулась на улице Кирова и Добролюбова.
Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробки достигали 6 баллов.