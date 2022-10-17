Улицы окрасились в «красный цвет»: 8-бальные пробки сковали Новосибирск

Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 17 октября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.



Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро Заельцовская до Речного вокзала. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.