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Улицы окрасились в «красный цвет»: 8-бальные пробки сковали Новосибирск

На улицах города произошло сразу несколько ДТП

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Пробки образовались на обеих берегах мегаполиса

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Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 17 октября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро Заельцовская до Речного вокзала. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.

На некоторых участках ведут дорожные работы

На некоторых участках ведут дорожные работы

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Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на нескольких улицах. Так, на улице Сибиряков-Гвардейцев затор растянулся от станции метро Площадь Маркса и до улицы Петухова.

Пробки образовались в городе с самого утра

Пробки образовались в городе с самого утра

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«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка растянулась на улице Кирова и Добролюбова.

Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробки достигали 6 баллов.

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