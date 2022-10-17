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Тема дня6-километровая пробка
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6-километровая пробка на Большевичке: дорога стоит в сторону центра из-за дорожных работ и аварии

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в целом дорожная обстановка оценивается в 5 баллов

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Путь от Бердска до Речного вокзала занял у читателей НГС больше двух часов

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Улица Большевистская в сторону центра Новосибирска сегодня утром, 17 октября 2022 года, встала в 6-километровой пробке. Причиной, как сообщили читатели НГС, стали две аварии и дорожные работы.

— На развилке, где Горбатый мост в сторону Речного, оборвался какой-то проводок. И одновременно ведут с утра в понедельник ремонт дорог, — написал в редакцию читатель, — с Бердска выехали в 06:50, время — 09:02. 2 часа 10 минут едем.

Помимо дорожных работ, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Большевистской произошли две аварии. В районе остановки общественного транспорта «Храм Михаила Архангела» машины столкнулись в правом ряду, ближе к перекрестку с улицей Восход — в среднем.

Большевистская на картах выглядит темно-бордовой

Большевистская на картах выглядит темно-бордовой

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Дорожную ситуацию в целом «Яндекс.Пробки» оценивают в 5 баллов. Кроме улицы Большевистской будет трудно проехать по Коммунальному мосту в сторону центра, также уже привычно для горожан стоит площадь Труда.

Ранее НГС писал о том, что массовое ДТП на выезде из Бердска собрало 10-километровый затор.

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