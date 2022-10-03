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После массового ДТП собралась 10-километровая пробка на выезде из Бердска

Из-за другой аварии встала Большевистская

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Движение в сторону Новосибирска остановилось на несколько часов

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Массовое ДТП спровоцировало 5-километровую пробку на выезде из Бердска. Спустя 3 часа после столкновения она только увеличилась.

4 автомобиля столкнулись на мосту через Бердский залив, как предположили попавшие в пробку читатели НГС, причиной аварии стал гололед.

— Больше часа на выезде простояли, — добавил НГС читатель Дмитрий.

В 7 часов утра выехать из Бердска уже было очень трудно

В 7 часов утра выехать из Бердска уже было очень трудно

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В ГИБДД Бердска НГС рассказали, что утром произошло множество аварий с материальным ущербом и сейчас участники ДТП уже покинули место аварии.

— Сотрудники ДПС на месте происшествия занимались оформлением ДТП и обеспечением безопасности дорожного движения на данном участке, в настоящее время движение восстановлено, — сообщили полицейские.

Спустя 3 часа после аварии длина затора увеличилась почти до <nobr class="_">10 км</nobr>

Спустя 3 часа после аварии длина затора увеличилась почти до 10 км

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Несмотря на это, спустя три часа после столкновения длина пробки увеличилась до 9,26 километра, от перекрестка Барнаульской и Промышленной в Бердске до остановки «Береговая» в Советском районе Новосибирска.

Остановилось движение из-за ДТП и на улице Большевистской, от Выборной до станции метро «Речной вокзал».

Большевистская тоже покраснела из-за ДТП

Большевистская тоже покраснела из-за ДТП

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При этом затруднения движения можно назвать локальными: дорожную обстановку в Новосибирске в целом сервис «Яндекс.Пробки» оценивает всего в 4 балла.

Ранее НГС писал о массовом ДТП под Новосибирском: в нем погиб 1 человек, еще 5 — пострадали. А несколько дней назад новосибирцев предупредили о гололеде спасатели МЧС.

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