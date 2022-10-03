После массового ДТП собралась 10-километровая пробка на выезде из Бердска

Массовое ДТП спровоцировало 5-километровую пробку на выезде из Бердска. Спустя 3 часа после столкновения она только увеличилась.



4 автомобиля столкнулись на мосту через Бердский залив, как предположили попавшие в пробку читатели НГС, причиной аварии стал гололед.

— Больше часа на выезде простояли, — добавил НГС читатель Дмитрий.