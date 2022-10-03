После массового ДТП собралась
10-километровая пробка на выезде из Бердска
Из-за другой аварии встала Большевистская
Массовое ДТП спровоцировало 5-километровую пробку на выезде из Бердска. Спустя 3 часа после столкновения она только увеличилась.
4 автомобиля столкнулись на мосту через Бердский залив, как предположили попавшие в пробку читатели НГС, причиной аварии стал гололед.
— Больше часа на выезде простояли, — добавил НГС читатель Дмитрий.
В ГИБДД Бердска НГС рассказали, что утром произошло множество аварий с материальным ущербом и сейчас участники ДТП уже покинули место аварии.
— Сотрудники ДПС на месте происшествия занимались оформлением ДТП и обеспечением безопасности дорожного движения на данном участке, в настоящее время движение восстановлено, — сообщили полицейские.
Несмотря на это, спустя три часа после столкновения длина пробки увеличилась до 9,26 километра, от перекрестка Барнаульской и Промышленной в Бердске до остановки «Береговая» в Советском районе Новосибирска.
Остановилось движение из-за ДТП и на улице Большевистской, от Выборной до станции метро «Речной вокзал».
При этом затруднения движения можно назвать локальными: дорожную обстановку в Новосибирске в целом сервис «Яндекс.Пробки» оценивает всего в 4 балла.
Ранее НГС писал о массовом ДТП под Новосибирском: в нем погиб 1 человек, еще 5 — пострадали. А несколько дней назад новосибирцев предупредили о гололеде спасатели МЧС.