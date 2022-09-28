МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев: из-за снега и гололеда может вырасти количество аварий
Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными
Из-за перепадов температур, снега и гололедицы может вырасти количество ДТП в Новосибирске. Об этом сообщает региональное МЧС.
В ближайшие дни температура в области будет колебаться от +7 до -6 градусов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области с 28 по 30 сентября прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедные явления и усиление северного ветра до 14 м/с.
— В таких погодных условиях большое количество машин, мотоциклов, велосипедов и самокатов способны спровоцировать ДТП, — сообщили в МЧС.
Наибольшая вероятность аварий на городских дорогах и на трассах — это Чуйский тракт в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибирь» – в Мошковском и Болотниском — и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.
В МЧС порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не стоит парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.
— Необходимо внимание к вопросам безопасности и пешеходов — налипший мокрый снег на крышах строений, рекламных щитах и проводах под действием осадков может падать вниз, — добавили в ведомстве.
При возникновении экстренных ситуаций следует звонить на единый номер пожарных и спасателей: 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112.
А мы следим за первым днем снега в нашей онлайн-трансляции.