МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев: из-за снега и гололеда может вырасти количество аварий

Из-за перепадов температур, снега и гололедицы может вырасти количество ДТП в Новосибирске. Об этом сообщает региональное МЧС.

В ближайшие дни температура в области будет колебаться от +7 до -6 градусов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области с 28 по 30 сентября прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедные явления и усиление северного ветра до 14 м/с.