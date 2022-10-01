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УАЗ вылетел на встречку: водитель Subaru погиб и еще пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

На месте работают сотрудники ГИБДД

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По предварительной информации, УАЗ выехал на встречную полосу

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В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятеро доставлены в больницу. Столкнулись Subaru Forester и УАЗ сегодня, 1 октября, около 13:20.

— 40-летний водитель УАЗ ехал со стороны Барышево в направлении трассы К-19Р. По предварительной информации, при совершении обгона столкнулся с автомобилем Subaru Forester, который двигался во встречном направлении, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

58-летний водитель Subaru погиб на месте. В больницу доставили двух его пассажиров — 34-летнего мужчину и 12-летнего мальчика.

В автомобиле УАЗ пострадали водитель и два пассажира — мужчина 68 лет и женщина 57 лет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня 21-летний водитель BMW доставлен в больницу после ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске.

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