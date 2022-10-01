УАЗ вылетел на встречку: водитель Subaru погиб и еще пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском
На месте работают сотрудники ГИБДД
В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятеро доставлены в больницу. Столкнулись Subaru Forester и УАЗ сегодня,
— 40-летний водитель УАЗ ехал со стороны Барышево в направлении трассы
58-летний водитель Subaru погиб на месте. В больницу доставили двух его пассажиров —
В автомобиле УАЗ пострадали водитель и два пассажира — мужчина 68 лет и женщина 57 лет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Сегодня 21-летний водитель BMW доставлен в больницу после ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске.