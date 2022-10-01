УАЗ вылетел на встречку: водитель Subaru погиб и еще пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

В автомобиле УАЗ пострадали водитель и два пассажира — мужчина 68 лет и женщина 57 лет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня 21-летний водитель BMW доставлен в больницу после ДТП на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске.

