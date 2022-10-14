В Новосибирске до середины декабря перекроют улицу в жилмассиве «Снегири»
Водителей просят быть внимательными на дороге
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Движение по двум улицам ограничат в Новосибирске. На городских магистралях проведут прокладку теплотрассы.
— С 17 октября по 15 декабря закрывается для проезда улица Курчатова в районе здания по адресу: Рассветная, дом
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, на левобережной части Новосибирска до 19 октября перекрыли улицу Сержанта Коротаева и улицу Солидарности.