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В Новосибирске до середины декабря перекроют улицу в жилмассиве «Снегири»

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Ограничение связано с прокладкой теплотрассы

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Движение по двум улицам ограничат в Новосибирске. На городских магистралях проведут прокладку теплотрассы.

— С 17 октября по 15 декабря закрывается для проезда улица Курчатова в районе здания по адресу: Рассветная, дом № 17. Также до 18 октября на 2 метра сужена проезжая часть проспекта Карла Маркса и закрыт проезд по улице Космической в районе жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 29, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, на левобережной части Новосибирска до 19 октября перекрыли улицу Сержанта Коротаева и улицу Солидарности.

Ограничили движение
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