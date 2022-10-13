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В Новосибирске ограничили движение по двум улицам из-за ремонта теплотрассы

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Из-за ограничения движения общественный транспорт изменил маршрут

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Движение по двум улицам ограничили в Новосибирске. На городских магистралях проведут ремонт теплотрассы.

— До 19 октября продлили закрытие улицы Сержанта Коротаева в районе жилого дома № 5 по улице Оловозаводской. Также до 28 октября закрыта улица Солидарности в районе жилого дома № 88, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что из-за прикрытия улицы Сержанта Коротаева четыре автобуса изменили маршрут.

Ограничили движение
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