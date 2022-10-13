В Новосибирске ограничили движение по двум улицам из-за ремонта теплотрассы
Водителей просят быть внимательными на дороге
236
Движение по двум улицам ограничили в Новосибирске. На городских магистралях проведут ремонт теплотрассы.
— До 19 октября продлили закрытие улицы Сержанта Коротаева в районе жилого дома
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Отметим, что из-за прикрытия улицы Сержанта Коротаева четыре автобуса изменили маршрут.