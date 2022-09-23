Часть улицы Ленина перекрыли сегодня утром — мэрия обещала, что это сделают только в 5 часов вечера
Ремонтировать дорогу рабочие могут до 7 октября
Участок улицы Ленина от одноименной площади до перекрестка с улицей Советской перекрыли сегодня утром, 23 сентября, для проведения ремонта. Накануне в мэрии анонсировали, что движение перекроют только в 5 часов вечера.
Сегодня в 10 часов утра на участке от площади Ленина до перекрестка с улицей Советской начали снимать асфальт. НГС обратился за комментарием в мэрию Новосибирска, однако оперативно объяснить, почему движение перекрыли раньше, чем было обещано, в пресс-центре не смогли.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на
Ремонт будет стоить
Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска до 5 октября ограничили движение по улице Октябрьской.