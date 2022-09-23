Часть улицы Ленина перекрыли сегодня утром — мэрия обещала, что это сделают только в 5 часов вечера

Участок улицы Ленина от одноименной площади до перекрестка с улицей Советской перекрыли сегодня утром, 23 сентября, для проведения ремонта. Накануне в мэрии анонсировали, что движение перекроют только в 5 часов вечера.



Сегодня в 10 часов утра на участке от площади Ленина до перекрестка с улицей Советской начали снимать асфальт. НГС обратился за комментарием в мэрию Новосибирска, однако оперативно объяснить, почему движение перекрыли раньше, чем было обещано, в пресс-центре не смогли.