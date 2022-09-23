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Часть улицы Ленина перекрыли сегодня утром — мэрия обещала, что это сделают только в 5 часов вечера

Ремонтировать дорогу рабочие могут до 7 октября

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Водители, планировавшие проехать по Ленина, были вынуждены искать объезд

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Участок улицы Ленина от одноименной площади до перекрестка с улицей Советской перекрыли сегодня утром, 23 сентября, для проведения ремонта. Накануне в мэрии анонсировали, что движение перекроют только в 5 часов вечера.

Сегодня в 10 часов утра на участке от площади Ленина до перекрестка с улицей Советской начали снимать асфальт. НГС обратился за комментарием в мэрию Новосибирска, однако оперативно объяснить, почему движение перекрыли раньше, чем было обещано, в пресс-центре не смогли.

Таким образом улица Ленина будет перекрыта в выходные

Таким образом улица Ленина будет перекрыта в выходные

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Изначально в муниципалитете сообщили, что два участка по улице Ленина перекроют с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября, однако после уточнили: компания «ДорСтройФлот» надеется выполнить работы за выходные, но по договору у рабочих есть время до 7 октября 2022 года.

На участке от площади Ленина до перекрестка с Советской уже сняли асфальт

На участке от площади Ленина до перекрестка с Советской уже сняли асфальт

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По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на 1 миллиард рублей, чистая прибыль, по состоянию на конец 2021 года, составила 24,3 миллиона рублей.

Ремонт будет стоить 13,9 миллиона рублей, эти средства специально выделили из областного бюджета.

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска до 5 октября ограничили движение по улице Октябрьской.

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Перекрытие
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