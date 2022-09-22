Движение на улице Ленина перекроют с вечера пятницы до утра понедельника - смотрим, какие участки
Это связано с проведением ремонта на двух участках улицы
Два участка улицы Ленина в Новосибирске закроют для проезда с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября.
Движение будет перекрыто от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. Об этом сегодня, 22 сентября 2022 года сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Объехать перекрытые участки улицы Ленина можно будет по улицам Советской, Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и Красному проспекту.
Ограничение, по информации муниципалитета, связано с проведением дорожного ремонта компанией ООО «Дорстройфлот». Дозвониться до представителей компании не удалось. Также НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему для ремонта было выбрано именно это время.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Георгиевич Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на 1 миллиард рублей, чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 24,3 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о том, как отремонтировали проспект Дзержинского (неплохо, но только до районной администрации).