Движение на улице Ленина перекроют с вечера пятницы до утра понедельника - смотрим, какие участки

Два участка улицы Ленина в Новосибирске закроют для проезда с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября.

Движение будет перекрыто от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. Об этом сегодня, 22 сентября 2022 года сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.



Объехать перекрытые участки улицы Ленина можно будет по улицам Советской, Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и Красному проспекту.