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Движение на улице Ленина перекроют с вечера пятницы до утра понедельника - смотрим, какие участки

Это связано с проведением ремонта на двух участках улицы

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Ремонт должны закончить за выходные дни

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Два участка улицы Ленина в Новосибирске закроют для проезда с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября.

Движение будет перекрыто от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. Об этом сегодня, 22 сентября 2022 года сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Объехать перекрытые участки улицы Ленина можно будет по улицам Советской, Орджоникидзе, Вокзальной магистрали и Красному проспекту.

Проезд по Советской перекрывать не будут

Проезд по Советской перекрывать не будут

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Ограничение, по информации муниципалитета, связано с проведением дорожного ремонта компанией ООО «Дорстройфлот». Дозвониться до представителей компании не удалось. Также НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему для ремонта было выбрано именно это время.

По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Георгиевич Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на 1 миллиард рублей, чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 24,3 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, как отремонтировали проспект Дзержинского (неплохо, но только до районной администрации).

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