Ремонт улицы Ленина может продлиться до 5 октября — будет ли перекрыто движение?
Выполнить запланированные работы за выходные рабочие могут не успеть
Ремонт улицы Ленина продлится не только на выходных, а займет две недели. Об этом рассказали сегодня, 22 сентября 2022 года, в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Изначально в муниципалитете сообщили, что два участка по улице Ленина перекроют с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября, однако после уточнили: компания «ДорСтройФлот» надеется выполнить работы за выходные, но по договору у рабочих есть время до 7 октября 2022 года.
— На площади 7000 квадратных метров дорожники выполнят фрезерование старого покрытия, обустроят выравнивающий слой толщиной 5 см и слой покрытия толщиной 3 см, — рассказали о запланированных работах в пресс-центре мэрии. — Кроме того, необходимо выполнить подъем 21 смотрового и ливневого колодца.
Как объяснили в пресс-центре мэрии, поднять колодцы за два дня строители, скорее всего, не успеют.
При этом полностью перекрывать движение по Ленина в будние дни пока не планируется.
Ремонт улицы Ленина в Новосибирске, который планируют провести в ближайшие выходные, будет стоить
По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на 1 миллиард рублей, чистая прибыль, по состоянию на конец 2021 года, составила
Ранее НГС выяснял, с чем связано отставание капремонта Коммунального моста от графика.