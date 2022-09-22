Ремонт улицы Ленина может продлиться до 5 октября — будет ли перекрыто движение?

Ремонт улицы Ленина продлится не только на выходных, а займет две недели. Об этом рассказали сегодня, 22 сентября 2022 года, в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изначально в муниципалитете сообщили, что два участка по улице Ленина перекроют с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября, однако после уточнили: компания «ДорСтройФлот» надеется выполнить работы за выходные, но по договору у рабочих есть время до 7 октября 2022 года.