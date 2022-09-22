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Тема дняРемонт улицы Ленина продлили до двух недель
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Ремонт улицы Ленина может продлиться до 5 октября — будет ли перекрыто движение?

Выполнить запланированные работы за выходные рабочие могут не успеть

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Деньги на ремонт дороги выделили из областного бюджета

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Ремонт улицы Ленина продлится не только на выходных, а займет две недели. Об этом рассказали сегодня, 22 сентября 2022 года, в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изначально в муниципалитете сообщили, что два участка по улице Ленина перекроют с 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября, однако после уточнили: компания «ДорСтройФлот» надеется выполнить работы за выходные, но по договору у рабочих есть время до 7 октября 2022 года.

— На площади 7000 квадратных метров дорожники выполнят фрезерование старого покрытия, обустроят выравнивающий слой толщиной 5 см и слой покрытия толщиной 3 см, — рассказали о запланированных работах в пресс-центре мэрии. — Кроме того, необходимо выполнить подъем 21 смотрового и ливневого колодца.

Как объяснили в пресс-центре мэрии, поднять колодцы за два дня строители, скорее всего, не успеют.

При этом полностью перекрывать движение по Ленина в будние дни пока не планируется.

Проезд по улице Советской ограничивать не будут

Проезд по улице Советской ограничивать не будут

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Ремонт улицы Ленина в Новосибирске, который планируют провести в ближайшие выходные, будет стоить 13,9 миллиона рублей. Эти деньги, по данным мэрии, были дополнительно выделены из бюджета Новосибирской области.

По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «ДорСтройФлот» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и единственный учредитель компании — Илья Никитин. За историю своего существования ООО «ДорСтройФлот» заключило госконтрактов на 1 миллиард рублей, чистая прибыль, по состоянию на конец 2021 года, составила 24,3 миллиона рублей.

Ранее НГС выяснял, с чем связано отставание капремонта Коммунального моста от графика.

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