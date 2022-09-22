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Движение по улице Октябрьской в центре Новосибирска ограничили до 5 октября из-за ремонтных работ

Ограничения движения транспорта вызваны аварией на теплотрассе

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Водителям рекомендовано быть осторожными и руководствоваться знаками и информационными щитами

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С 20 сентября по 5 октября на 5 метров сужается улица Октябрьская в районе жилого дома № 34, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийного ремонта на теплотрассах, — сообщили в муниципалитете.

Улицу Вертковскую в Кировском районе закрыли для проезда с 16 по 30 сентября 2022 года в районе дома № 13 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Причина та же — аварийный ремонт теплотрассы компанией «НТСК».

С 8 по 11 октября ограничат движение на проезде Энергетиков из-за строительства четвертого моста.

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