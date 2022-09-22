Движение по улице Октябрьской в центре Новосибирска ограничили до
5 октября из-за ремонтных работ
Ограничения движения транспорта вызваны аварией на теплотрассе
С 20 сентября по 5 октября на 5 метров сужается улица Октябрьская в районе жилого дома
— Ограничения связаны с проведением АО «СИБЭКО» аварийного ремонта на теплотрассах, — сообщили в муниципалитете.
Улицу Вертковскую в Кировском районе закрыли для проезда с 16 по 30 сентября 2022 года в районе дома
С 8 по 11 октября ограничат движение на проезде Энергетиков из-за строительства четвертого моста.