Улицу Вертковскую перекроют из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске
Она будет закрыта до конца сентября 2022 года
Улицу Вертковскую в Кировском районе Новосибирска закрыли для проезда с 16 по 30 сентября 2022 года в районе дома
— Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — рассказали в муниципалитете.
Водителей попросили быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
По данным сервиса «Контур.Фокус», конечным владельцем ООО «НТСК» является АО «Сибирская Угольная Энергетическая компания». Чистый убыток на конец 2021 года составил 408,9 миллиона рублей
Ранее НГС писал о том, что из-за ремонта теплотрассы закрыли для проезда улицу Макаренко, а в октябре на несколько дней ограничат движение по проезду Энергетиков из-за строительства четвертого моста.