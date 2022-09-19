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Улицу Вертковскую перекроют из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске

Она будет закрыта до конца сентября 2022 года

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Аварийный ремонт теплотрассы начали три дня назад, он должен продлиться до конца сентября

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Улицу Вертковскую в Кировском районе Новосибирска закрыли для проезда с 16 по 30 сентября 2022 года в районе дома № 37 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сегодня, 19 сентября 2022 года рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — рассказали в муниципалитете.

Водителей попросили быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Перекрытие улицы связано с аварийным ремонтом теплотрассы

Перекрытие улицы связано с аварийным ремонтом теплотрассы

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По данным сервиса «Контур.Фокус», конечным владельцем ООО «НТСК» является АО «Сибирская Угольная Энергетическая компания». Чистый убыток на конец 2021 года составил 408,9 миллиона рублей

Ранее НГС писал о том, что из-за ремонта теплотрассы закрыли для проезда улицу Макаренко, а в октябре на несколько дней ограничат движение по проезду Энергетиков из-за строительства четвертого моста.

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