Улицу Вертковскую перекроют из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске

Улицу Вертковскую в Кировском районе Новосибирска закрыли для проезда с 16 по 30 сентября 2022 года в районе дома № 37 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сегодня, 19 сентября 2022 года рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

