В Новосибирске ограничили движение по двум улицам из-за ремонта теплотрассы
Водителей просят быть внимательными на дороге
В Новосибирске ограничили движение по улицам Панфиловцев и Макаренко. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.
— С 14 по 30 сентября закрыта для проезда улица Макаренко в районе жилого дома № 15. А улица Панфиловцев в районе частного дома № 56 сужена на 2 метра до 5 октября, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Отметим, что Новосибирске с 8 по 11 октября ограничат движение на проезде Энергетиков из-за строительства четвертого моста.