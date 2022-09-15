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В Новосибирске ограничили движение по двум улицам из-за ремонта теплотрассы

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Ограничение связано с аварийным ремонтом теплотрассы

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В Новосибирске ограничили движение по улицам Панфиловцев и Макаренко. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

— С 14 по 30 сентября закрыта для проезда улица Макаренко в районе жилого дома № 15. А улица Панфиловцев в районе частного дома № 56 сужена на 2 метра до 5 октября, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что Новосибирске с 8 по 11 октября ограничат движение на проезде Энергетиков из-за строительства четвертого моста.

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