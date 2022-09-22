За проезд в новосибирском метро с карты списывают 1 рубль. Объясняем, почему так происходит

При оплате поездки в новосибирском метро картой со счета списывается только 1 рубль. На это обратили внимание читатели НГС. В метро пояснили, что стоимость поездки не менялась, изменился регламент списания.

— Вчера подумал, что сбой и ошибка, но сегодня опять списали рубль, — сообщил новосибирец Дмитрий Мишин.