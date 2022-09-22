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За проезд в новосибирском метро с карты списывают 1 рубль. Объясняем, почему так происходит

Всё дело в изменении банком регламента списания средств с карты

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Вся сумма списывается к концу дня

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При оплате поездки в новосибирском метро картой со счета списывается только 1 рубль. На это обратили внимание читатели НГС. В метро пояснили, что стоимость поездки не менялась, изменился регламент списания.

— Вчера подумал, что сбой и ошибка, но сегодня опять списали рубль, — сообщил новосибирец Дмитрий Мишин.

В банковском приложении в истории списаний указан 1 рубль

В банковском приложении в истории списаний указан 1 рубль

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В Новосибирском метрополитене НГС пояснили, что все списания производит банк-эквайер — «Газпромбанк». Недавно банк изменил порядок списания.

— На вестибюлях станции метро расположены информационные стенды, на которых описан новый порядок списания. Банк ввел так называемую агрегацию — когда сумма за все поездки пассажира за день списывается одной операцией. Но для проверки наличия средств на карте при первом предъявлении карты за день списывается 1 рубль, — пояснили в метро.

Там же добавили, что уточняющие вопросы можно задать по номеру банка: 8 800 101-45-56.

С 15 декабря 2021 года цену на проезд в метрополитене повысили на 1 рубль: с 26 до 27 рублей. При этом новосибирское метро осталось единственным в стране с тарифом ниже 30 рублей. Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло отметил, что существующий тариф на перевозки всё равно не покрывает необходимых расходов Новосибирской подземки.

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