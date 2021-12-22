Хотели бы поднять на треть: начальник метро назвал нужный тариф на проезд в новосибирской подземке

С 15 декабря цену на проезд в метрополитене повысили на 1 рубль — с 26 до 27 рублей. Новосибирский метрополитен остался единственным в стране с тарифом ниже 30 рублей. По словам начальника метрополитена, повышение тарифа не на один рубль, а на несколько, позволило бы внедрять новые технологии, заменить двери, а также убрать рекламу в метрополитене, которой недовольны некоторые пассажиры.

— Естественно мы не можем быть заморожены в плане роста заработной платы сотрудникам, не можем оставлять без внимания повышение цен на электроэнергию, теплоносители. Они растут, мы остаемся при минимальном тарифы. Поэтому приходится искать дополнительные источники прибыли. Я бы с удовольствием отказался от аренды и рекламы. Лучше бы смотрел на красивые чистые переходы, незаклеенные стены в метрополитене на станциях. Если бы был уверен, что метрополитен получит от перевозки пассажиров те деньги, с помощью которых он сможет нормально поддерживать свою инфраструктуру, при этом идти вперед и развиваться.