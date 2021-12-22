Хотели бы поднять на треть: начальник метро назвал нужный тариф на проезд в новосибирской подземке

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил, что оптимальным тарифом на проезд была бы сумма в 35 рублей. Также он назвал себестоимость поездки в метро — по его оценке, она ниже установленной на несколько рублей.
— На сегодняшний день 31 рубль 50 копеек — себестоимость проезда при тарифе 27 рублей, — сообщил начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло на встрече с журналистами. — Мы покрываем эту стоимость за счет аренды и рекламной деятельности. Если говорить о желаемом тарифе, мы его обозначили при подготовке своих предложений в комиссию по тарифам — 35 рублей. С одной стороны, это позволяет покрывать расходы и с другой стороны, дает возможности.
С 15 декабря цену на проезд в метрополитене повысили на 1 рубль — с 26 до 27 рублей. Новосибирский метрополитен остался единственным в стране с тарифом ниже 30 рублей. По словам начальника метрополитена, повышение тарифа не на один рубль, а на несколько, позволило бы внедрять новые технологии, заменить двери, а также убрать рекламу в метрополитене, которой недовольны некоторые пассажиры.
— Естественно мы не можем быть заморожены в плане роста заработной платы сотрудникам, не можем оставлять без внимания повышение цен на электроэнергию, теплоносители. Они растут, мы остаемся при минимальном тарифы. Поэтому приходится искать дополнительные источники прибыли. Я бы с удовольствием отказался от аренды и рекламы. Лучше бы смотрел на красивые чистые переходы, незаклеенные стены в метрополитене на станциях. Если бы был уверен, что метрополитен получит от перевозки пассажиров те деньги, с помощью которых он сможет нормально поддерживать свою инфраструктуру, при этом идти вперед и развиваться.
По его мнению, сейчас повышение тарифа всего на один рубль — это «желание не будоражить общественное мнение»,
— Но через два-три-четыре-пять лет потребуются большие вливания в метрополитен и, соответственно, больший подъем цен на поездку, — считает Аркадий Чмыхайло. — Это, возможно, вызовет еще большие волнения наших пассажиров. Поэтому я за разумный подход. Чтобы люди с пониманием относились к тому тарифу, который сегодня есть в метрополитене.
С 15 декабря цены выросли на один рубль не только в метрополитене, но и в автобусах, трамваях и троллейбусах. Поездка в автобусе теперь стоит 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей. Решение повысить тариф в общественном транспорте вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Представители сферы транспорта посчитали рост тарифов всего на один рубль возмутительным решением, так как сфера в плачевном состоянии, и таких денег на поддержку и развитие транспорта не хватит.