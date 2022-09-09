Прощайте, пробки: сегодня откроют движение по обеим полосам моста через реку Издревую
Новосибирцы терпели затор из-за ремонтных работ всё лето
Сегодня откроют движение по обеим сторонам моста через реку Издревую на Ленинск-Кузнецкой трассе у села Гусиный брод. Подрядчик завершает асфальтирование моста и наносит разметку. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.
Ремонт дороги начали в мае этого года, за два месяца подрядчик выполнил работы на правой части моста, с 19 июля ведутся работы на левой половине дороги.
— По проекту, подрядная организация должна выполнить армирование и установку опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, выполнить ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор, — отметили в территориальном управлении автомобильных дорог НСО.
После открытия дороги работы продолжат в подмостовой части: отремонтируют деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и подходах береговых опор. Работы ведет компания ООО «Мосты Сибири», закончить планируют в октябре этого года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» — микропредприятие со штатом 5 человек и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Единственный владелец и генеральный директор — Ходжаян Андрей Рафаэльевич. По состоянию на конец 2021 года чистая прибыль предприятия составила 1,9 миллиона рублей. ООО «Мосты Сибири» за время существования заключило госконтрактов на 176,8 миллиона рублей.
Из-за дорожных работ на мосту дачники вставали в огромные пробки на Гусинобродском тракте. НГС тоже проехал по дороге и устроил ей тест-драйв, о том как это было читайте в нашем материале.