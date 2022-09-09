Прощайте, пробки: сегодня откроют движение по обеим полосам моста через реку Издревую

После открытия дороги работы продолжат в подмостовой части: отремонтируют деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и подходах береговых опор. Работы ведет компания ООО «Мосты Сибири», закончить планируют в октябре этого года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» — микропредприятие со штатом 5 человек и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Единственный владелец и генеральный директор — Ходжаян Андрей Рафаэльевич. По состоянию на конец 2021 года чистая прибыль предприятия составила 1,9 миллиона рублей. ООО «Мосты Сибири» за время существования заключило госконтрактов на 176,8 миллиона рублей.

