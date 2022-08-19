В Новосибирске началась реконструкция проспекта Дзержинского — власти собираются починить тротуары и газоны
Дорогу начали ремонтировать в ночь со среды на четверг
В Новосибирске начался ремонт проспекта Дзержинского. Одновременно с проезжей частью будут ремонтировать тротуары и газоны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— Несколько дней назад мы открыли Сквер содружества на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Красина. Это событие стало началом капитального ремонта магистрали. Мы планируем провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города. Конечно, на это потребуется не один год. В этом году будет отремонтирована проезжая часть на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева. При этом я поручаю администрации Дзержинского района выполнить благоустройство прилегающей территории — тротуаров, бульваров, газонов — с обеих сторон проспекта, — отметил мэр Анатолий Локоть.
По словам первого заместителя главы администрации Дзержинского района Светланы Глинской, после обустройства Сквера содружества начались работы по созданию зеленой зоны на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Королева.
— Там стояли киоски, у которых срок действия договоров на аренду земли давно истек. Киоски снесены, эта территория сейчас благоустраивается силами администрации. Мы планируем восстановить там тротуар, газон, высадить деревья. В следующем году мы продолжим озеленение территории вдоль проспекта в сторону «Березовой рощи» и в сторону ДК им. Чкалова, — сообщила Светлана Глинская.
Сейчас на проспекте Дзержинского начался ремонт 1400 метров дороги. Средства на этот ремонт выделили в мае 2022 года из областного бюджета. Стоимость работ — 112 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Дорсиб плюс». По контракту подрядчик должен исправить продольный и поперечный профиль покрытия путем фрезерования участков, устроить выравнивающий и верхний слой покрытия из асфальтобетона и поднять смотровые и дождеприемные колодцы на проезжей части. Как уточнил мэр Новосибирска, в следующем году власти планируют за счет участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» провести комплексный ремонт проспекта от улицы Королева до ДК им. Чкалова.
— Ремонт участка начался в ночь со среды на четверг. За две ночи подрядчик выполнил треть всего объема работ по фрезерованию старого асфальта. На следующей неделе планируется приступить к укладке выравнивающего слоя. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 7 октября, однако подрядчик намерен завершить ремонт досрочно — до конца сентября, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей, дорог к новому ЛДС, улицы Дуси Ковальчук и проспекта Карла Маркса.
Власти Новосибирской области выделили мэрии 168 миллионов на ремонт дорог в городе. Как сообщил мэр Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 18 августа, эти средства помогут дополнительно отремонтировать асфальтовое покрытие на 12 улицах.