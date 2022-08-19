В Новосибирске началась реконструкция проспекта Дзержинского — власти собираются починить тротуары и газоны

В Новосибирске начался ремонт проспекта Дзержинского. Одновременно с проезжей частью будут ремонтировать тротуары и газоны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Несколько дней назад мы открыли Сквер содружества на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Красина. Это событие стало началом капитального ремонта магистрали. Мы планируем провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города. Конечно, на это потребуется не один год. В этом году будет отремонтирована проезжая часть на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева. При этом я поручаю администрации Дзержинского района выполнить благоустройство прилегающей территории — тротуаров, бульваров, газонов — с обеих сторон проспекта, — отметил мэр Анатолий Локоть.